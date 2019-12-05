Elazığ'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle açılan stant ve sergi alanlarını gezip ok attı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile Öğrenci Topluluğu tarafından gönüllüler günü etkinliği düzenlendi. Valilik önünde kurulan çadırda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerden oluşan fotoğraf sergisi açarken, yaptıkları çeşitli faaliyetlerle ilgili de stant kurdu. Vali Çetin Oktay Kaldırım'da etkinliğe katılarak gönüllülerin yaptığı çalışmaları inceledi, onlarla ok atma etkinliğe de katıldı.



Elazığ'da 500'ü aşkın gönüllü grubu olduğuna dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, " Gönüllüler, Elazığ'da çok iyi hizmetler yapıyorlar. Gençlere, kadınlara, yaşlılara, öğrencilere ve özellikle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyorlar. Topluma ve insana fayda verecek çok güzel işle yapıyorlar. Çevreyi koruyan ve kışın özellikle karın yağmasıyla birlikte hayvanların yeme ve barınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Dolayısıyla hem insana hem de canlılara dokunuyorlar, çok da güzel farkındalık oluşturuyorlar"dedi.



Gönüllüler ile bir arada olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, gönüllülerin çok güzel projelere imza attıklarını kaydetti. - ELAZIĞ