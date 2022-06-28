Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı

28.06.2022 13:37

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan yavru kedi, elektrik kurumu ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan yavru kedi, elektrik kurumu ekiplerince kurtarıldı.

Hazar Gölü kıyısı yakınlarında yavru bir kedi, çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.

Yavru kedinin aşağı inemediğini fark eden çevredekiler durumu, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, kedinin aşağı indirilmesi için Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 7 saat ağaçta mahsur kalan yavru kediyi, sepetli vinç yardımıyla bulunduğu yerden aldı.

Bir süre su ve mama verilerek ilgi gösterilen yavru kedi bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

YORUMLAR
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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi Elektrik direğinde mahsur kalan kedi, ekiplerden korkup kendisi indi Milletvekili ve ekipler yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu Milletvekili ve ekipler yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı - Son Dakika
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