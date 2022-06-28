Bir süre su ve mama verilerek ilgi gösterilen yavru kedi bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Milletvekili ve ekipler yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı - Son Dakika

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