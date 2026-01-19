Elazığ'da Asayiş Olayları Raporu

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-18 Ocak'ta kentteki 238 asayiş olayında yakalanan 304 şüpheliden 42'si tutuklandı, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulamalarda 53 bin 214 kişi ile 21 bin 915 araç kontrol edildi, 1719 araca cezai işlem uygulandı, 122 araç da trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 7 tabanca, 7 tüfek, 426 fişek-kartuş, 5 şarjör, 8 kesici alet, 62,46 gram esrar, 2 gram kubar esrar, 1 kilo 671 gram metamfetamin, 224,95 gram bonzai, 6,24 gram bonzai hammaddesi, 487 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 131 gram kannabionit, 65 gram kannabionit katkılı tütün, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı otomobil ve buzdolabı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında ise 45 kişi yaralandı.

Öte yandan kayıp olarak aranan 6 kişi yürütülen çalışmalar sonucu bulundu.