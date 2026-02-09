Elazığ'da Asayiş Raporu: 277 Olay, 327 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Asayiş Raporu: 277 Olay, 327 Şüpheli Yakalandı

09.02.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 1-8 Şubat'ta 277 asayiş olayı meydana geldi, 327 şüpheli yakalandı, 39'u tutuklandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-8 Şubat'ta kentte meydana gelen 277 asayiş olayında 327 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 39'u tutuklandı, 22 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulamalarda, 57 bin 470 kişi ve 25 bin 658 araç kontrol edildi, 3 bin 321 araca cezai işlem uygulandı, 213 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 10 tabanca, 7 tüfek, 230 fişek ve kartuş, 3 şarjör, 10 kesici alet, 12 gram esrar, 252,1 gram kubar esrar, 10,33 gram metamfetamin, 1 kilo 646,04 gram bonzai, 6,69 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 507 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1 kilo 496,31 gram kokain, 1,37 gram eroin, 19 gram kannabinoid, 355 gram kannabinoid katkılı tütün, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı 3 otomobil ile bir inşaat spirali ele geçirildi.

Ayrıca, 2 milyon 520 bin makaron, 30 kilogram tütün, 20 litre alkol, 200 kaçak emtia, 492 ilaç ve bir hassas teraziye el konuldu.

Kentte meydana gelen 18 trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Öte yandan, kayıp olarak aranan 2 kişi yürütülen çalışmalarla bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Elazığ, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Asayiş Raporu: 277 Olay, 327 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:26:25. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Raporu: 277 Olay, 327 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.