Elazığ'da, 'ATV'li polis timi göreve başladı - Son Dakika

Elazığ'da, 'ATV'li polis timi göreve başladı

ELAZIĞ'da, trafik denetimlerin yapılması amacıyla ATV'li polis timi göreve başladı.

Elazığ'da artan araç sıklığı ve şehir merkezindeki yoğun bölgelerde yaşanan ikinci sıra parklar nedeniyle oluşan sorunlarını azaltılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü envanterine 2 ATV cinsi araç eklendi. ATV'li ekiplerin ikinci sıra yapılan ve parklara müdahale ederek şehir merkezindeki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, kente daha iyi hizmet verebilmek ve trafik yoğunluğunu indirmek amacıyla 2 adet ATV'yi sahaya sürdüklerini belirterek, "Bu ATV'lerimiz trafikte pratik olduğu için özellikle Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Kapalı Çarşı, Saray Cami ve Şıra meydanı civarındaki dar sokaklarda buralarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna müdahale etmek amacıyla kullanıyoruz. Elazığlı hemşerilerimizden hatalı park konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. İkinci sıra park ve hatalı park trafikte sıkışıklığa ve yoğunlaşmaya sebebiyet veriyor. Biz de gerek şahin unsurlarımız gerek ATV'li unsurlarımız ile bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla sürekli sahadayız" dedi.