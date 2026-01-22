Elazığ'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Başarılı Böbrek Nakli

22.01.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde babadan oğula böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde (FÜ) babadan oğula böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanenin nefroloji kliniğinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir hastaya babasının böbreğini bağışlaması üzerine operasyon için hazırlık yapıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından doku uyumu sağlanan böbrek, FÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Selim İlhan ve Prof. Dr. Erhan Aygen'in de bulunduğu cerrahi ekip tarafından başarıyla nakledildi.

Operasyonun ardından FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Demirel ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi idarecilerinin katılımıyla hastanede organ nakline ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ölçücüoğlu, yaptığı açıklamada, FÜ Hastanesi'nde böbrek nakli ameliyatlarının yeniden düzenli şekilde yapılmaya başladığını belirtti.

Bu hizmetin Elazığ ve bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade eden Ölçücüoğlu, Türkiye'nin organ nakli alanında dünyada ön sıralarda yer aldığını vurguladı.

Ölçücüoğlu, organ bağışı konusunda vatandaşların duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden organ bağışında bulunabildiğini, beyin ölümü sonrası yapılan bağışların birçok hastaya umut olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Hastane, Böbrek, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:24:28. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.