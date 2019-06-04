Elazığ'da bayram namazında camiler doldu
23 dakika önce
Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
'nın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları, bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.
Daha sonra İzzetpaşa Camii'nde Vali Çetin Oktay Kaldırım
, AK Parti
Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar
, Zülfü Demirbağ
, Metin Bulut
, Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze vatandaşlarla bayramlaştı. - ELAZIĞ
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı