Elazığ'da binada çıkan yangında üç kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elazığ'da üç katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Mustafa Paşa Mahallesi Ata Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.