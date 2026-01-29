Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Sarayatik Mahallesi, Çilek Çıkmazı üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.