Elazığ\'da Doğal Gaz Zehirlenmesi Paniği

Elazığ'da bir sitede meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi paniğe neden oldu. Olayda biri çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada gaz sızıntısı oldu. Binada biri çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye doğal gaz ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. - ELAZIĞ
