Elazığ'da "Doğu Anadolu Serebral Palsi" sempozyumu düzenlendi.



Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 'Doğu Anadolu Serabral Palsi' sempozyumu düzenlendi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyum, 2 oturum şeklinde gerçekleşti. Sempozyumda, alanında uzman doktorlar tarafından hastalık hakkında sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.



Serebral Palsi'nin bir çocuk hastalığı olduğunu belirten Dr. Murat Gönen, "Bazı ülkelerde bu hastalık yetişkinlerde çocuklardan daha fazla görülmektedir. Bu hastalık 1861 yılında yılın da ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bu hastalık ile ilgili daha fazla çalışma olmuştur. Beynin gelişimi sırasında depresiflerden dolayı ortaya çıkan ilerleyici olmayan bir beyin bozukluğudur" dedi. - ELAZIĞ