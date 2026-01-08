Elazığ'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Elazığ'da Eğitime Kar Engeli

08.01.2026 23:19
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, kamu personeli idari izinli sayılacak.

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yarın il genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Buna bağlı olarak kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Kaynak: AA

