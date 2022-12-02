Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü şahıs havaya ateş açılarak durduruldu - Son Dakika
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Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü şahıs havaya ateş açılarak durduruldu

02.12.2022 08:41

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu ortaya çıkan şüpheli gözaltına alınırken, ilk ifadesinde şehre yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Otomobilin sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

YOLLARI BİLMİYORMUŞ

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü şahıs havaya ateş açılarak durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü şahıs havaya ateş açılarak durduruldu - Son Dakika
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