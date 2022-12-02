Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor.

Akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Kaynak: DHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü şahıs havaya ateş açılarak durduruldu - Son Dakika

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