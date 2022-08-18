Elazığ'da trafik kazası: Ekipler sıkışan yaralı için seferber oldu

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yoldan çıkıp tarladaki yarığın içerisine düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan 1 yaralı için ekipler seferber oldu.

Kaza, merkez Güney Çevre Yolu Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HC 078 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 58 AD 838 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya girdi. Bir süre ilerleyen otomobil, ardından tarladan bulunan yarığın içerisine düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, ekiplerin çalışması sonrası çıkartılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)