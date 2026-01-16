Elazığ\'da İl Özel İdaresi Ekiplerinin Kazası

Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, göreve giderken kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden İl Özel İdaresi ekipleri, yola fırlayan hayvana çarpmamak için direksiyonu kırınca demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ