Elazığ'da Jeoloji ve Jeofizik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elazığ'da Jeoloji ve Jeofizik Toplantısı

Elazığ\'da Jeoloji ve Jeofizik Toplantısı
30.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jeoloji ve jeofizik mühendisleri sektör sorunları ve gelecek hedeflerini görüştü.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Kentte jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ TSO Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşti. Toplantı öncesinde mühendislerle sohbet gerçekleştiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Alan, jeoloji ve jeofizik alanında faaliyet gösteren firmaların her zaman oda olarak yanında olacaklarını belirterek, yapılacak çalışmalarda firmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, sektörün 2025 yılı içerisinde yaşadığı sıkıntılar detaylı şekilde değerlendirilirken, 2026 yılında yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca firmaların 2026 yılında karşılaşabileceği ekonomik ve teknik sorunlar ele alınarak, bu konulara yönelik çözüm önerileri ve alınabilecek kararlar görüşüldü.

Başkan İdris Alan, "Bugün odamızda çok kıymetli jeoloji ve jeofizik mühendislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantının temel amacı, Elazığ için neler yapabileceğimizi ve şehrimize nasıl katkı sunabileceğimizi istişare etmektir. Sorunlar ve çözüm yolları üzerine yapılan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz. 2026 yılında gerçekleştireceğiniz her türlü çalışmada, iş dünyasının bir temsilcisi olarak her zaman yanınızda olacağımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Jeoloji ve Jeofizik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:46:02. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Jeoloji ve Jeofizik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.