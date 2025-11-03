Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti - Son Dakika
Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti

Genç kadın, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
03.11.2025 22:19
Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan 36 yaşındaki kadın, evde çocuklarının gözleri önünde bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı olan kadın, evde boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Olay, Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti. Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
