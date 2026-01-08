Elazığ\'da Kadın Kooperatiflerine Destek Toplantısı

Elazığ'da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi protokolü kapsamında kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin sürdürebilirliklerinin sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Bu çerçevede Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Çetin Özmen başkanlığında paydaş kurumlarla toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda 2025 Yılı İş Planı kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirildi ve 2026 Yılı İş Planı oluşturuldu. - ELAZIĞ