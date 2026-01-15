Elazığ'da Kamyonet Takla Attı: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,