Elazığ\'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı

Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 495 köyden 175'ine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 495 köyden 175 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 67, Ağın'da 1, Arıcak'ta 8, Baskil'de 37, Maden'de 20, Karakoçan'da 74, Keban'da 24, Kovancılar'da 41, Palu'da 31 ve Sivrice'de 17 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Baskil ilçesi Şituşağı köyündeki hastaya giderken karda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.

Kovancılar ilçesinde ise Bağgülü köyündeki hastaya, yolun kapalı olması nedeniyle ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibinin yardım talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak hastanın güvenli şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı.