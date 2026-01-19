Elazığ'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı

Elazığ\'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı
19.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 495 köy yolundan 175'ine ulaşıma yeniden açıldı.

Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 495 köyden 175'ine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 495 köyden 175 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 67, Ağın'da 1, Arıcak'ta 8, Baskil'de 37, Maden'de 20, Karakoçan'da 74, Keban'da 24, Kovancılar'da 41, Palu'da 31 ve Sivrice'de 17 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Baskil ilçesi Şituşağı köyündeki hastaya giderken karda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.

Kovancılar ilçesinde ise Bağgülü köyündeki hastaya, yolun kapalı olması nedeniyle ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibinin yardım talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak hastanın güvenli şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Elazığ, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 22:58:44. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kar Yağışı: 175 Köy Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.