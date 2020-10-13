Elazığ'da kaybolan 15 koyun drone ile bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kaybolan 15 koyun drone ile bulundu

Elazığ'da kayıp 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu bulundu.

Elazığ'da kayıp 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu bulundu. Yurtbaşı beldesinde besici S.A'nın 15 koyun kayboldu. Köy sakinlerinin yaptığı aramada, hayvanlar bulunamayınca durum Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı. Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 6 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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