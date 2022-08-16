Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

16.08.2022 12:08
Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Elazığ'da meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Elazığ'da meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Diyarbakır karayolunda Ahmet Kılıç, idaresindeki 41 AFS 216 plakalı meşrubat taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yaralandığı kazada tırdaki meşrubatlar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ambulansla Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Ahmet Kılıç, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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