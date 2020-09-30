Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Keban'a bağlı Akgömlek köyü Piran grup yolunda Altınkürek köyünün muhtarı Güven Gülmez idaresindeki 23 BP 302 plakalı minibüs, Sadi Düzgün'ün kullandığı 23 AAH 685 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Düzgün ve iki araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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