Elazığ'da Motorlu Araçlara Yasak

Elazığ'da olumsuz hava koşulları motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin bugün trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (bugün) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.