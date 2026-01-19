Elazığ\'da Motosiklet Trafigˆe Çıkışı Yasaklandı

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Elazığ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışının bugün için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, "19 Ocak 2026 Pazartesi günü, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 (bir) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,