Otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri ile kaza sonrasında otomobilden yakıt sızması nedeniyle olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ 'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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