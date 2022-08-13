Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 5 yaralı

13.08.2022 16:21
Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı.

Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAV 386 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, kavşağa çıkarak dururken kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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