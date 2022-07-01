Kaza, Karakoçan ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir yayaya, sürücüsü öğrenilemeyen 23 KA 174 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yaya aracın camından içeri girerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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