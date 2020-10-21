Elazığ'da Pandemi Çağrı Merkezi'ne günlük 600 arama - Son Dakika

ELAZIĞ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Pandemi Çağrı Merkezi'ne bilgi almak için günlük ortalama 600 çağrı geldiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Pandemi Çağrı Merkezi'nde incelemede yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, merkeze günde ortalama 600 çağrının yapıldığını ifade etti. Polat, 75 sağlık personelinin görev yaptığı merkezde, koronavirüs testi pozitif çıkıp, evde karantinada olanların da arandığını söyledi. Polat, "Semptonlarında artış olduğu zaman bizim 12 kişiden oluşan bir doktorlu ekibimiz var. Bunları hemen evlerine yönlendiriyoruz, arkadaşlarımız orada muayenelerini yapıyor. Evde basit bir tedavisi varsa yapıyoruz. Ama hastanede tedavisi daha uygun olacaksa bu hastalarımızı hastaneye götürüyoruz. Merkezimize günlük 500-600 çağrı geliyor. Bizim vatandaşı aradığımız çağrı merkezinde ise günde yaklaşık 250-300 civarında bir aramamız mevcut. Covid-19 ile ilgili vatandaşımızın aklına takılan her ne konu olursa olsun çağrı merkezimizi arayarak bu bilgileri istedikleri saatte alabilirler" dedi.