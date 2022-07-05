Bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şüphelinin F.K. (58) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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