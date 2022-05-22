Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

22.05.2022 12:41
Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Elazığ'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Kekliktepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.R. idaresindeki 23 ABU 454 plakalı sebze yüklü kamyon kavşakta devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sebzeler yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola savrulan kasalardaki sebzeler ise ekipler tarafından toplandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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