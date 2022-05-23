Elazığ'da silahla yaralama

Elazığ'da bir kişi, silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya olarak giden S.Ö., bir şahıs tarafından ayağından vurularak yaralandı. Şahsın sağa sola ateş etmesi sonucu kurşunlardan birkaçı da park halindeki bir araca ve evlerin duvarlarına denk geldi. Şüpheli kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ