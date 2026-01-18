Elazığ\'da Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

ELAZIĞ'da bir eğlence mekanında yaklaşık 15 kişinin karıştığı sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişinin karıştığı kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı