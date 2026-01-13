Elazığ'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara

Elazığ'ın 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karakoçan, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Palu, Keban ve Sivrice ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.