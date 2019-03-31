Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Toplam 11 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak Parti,...

Elazığ'da Toplam 11 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak Parti,...

37 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Ağın - Ali Uslu - MHPAlacakaya - Başaran Yaşlı - AK PartiBaskil - İhsan Akmurat - AK PartiKeban - Fethiye Atlı - BAĞIMSIZKovancılar - Hacı Akpınar - AK PartiMaden - Orhan Yavuz - MHP.

Elazığ'da Toplam 11 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak Parti,..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Ağın - Ali Uslu - MHP

Alacakaya - Başaran Yaşlı - AK Parti

Baskil - İhsan Akmurat - AK Parti

Keban - Fethiye Atlı - BAĞIMSIZ

Kovancılar - Hacı Akpınar - AK Parti

Maden - Orhan Yavuz - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA

Ali Uslu, Ağın, AK Parti, Elazığ, Güncel
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