Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Kovancılar Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan 10 yaşındaki N.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Elazığ 'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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