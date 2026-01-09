Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yurtbaşı beldesi yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç, buzlanmanın etkili olduğu yolda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğini deviren hafif ticari araç, karşı şeride geçerek durdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
