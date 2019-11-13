Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
6 saat önce
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza merkeze bağla Ataşehir Mahallesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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