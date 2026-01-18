Elazığ'ın Palu ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'deki Tren Garı mevkisindeki demir yolu hattında kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yük treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tren çarpan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?