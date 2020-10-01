Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık'ın katılımıyla kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla denetim yapıldı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın yer aldığı denetimde, Vali Yırık, İmam Efendi Bulvarı'ndaki iş yerlerinde temizlik, sosyal mesafe ve maske kontrolü yapılıp, esnafı dikkatli olmaları yönünde uyardı.Vali Yırık, "Rehavete kapılmaya gerek yok, zaten vaka sayımız yüksek. Ben buradan tekrar vatandaşlarımızdan ısrarla istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik yani üç basit kural, kontrollü sosyal hayat. Buna uyduğumuz takdirde ben bu sıkıntının günbegün ilimizde azalacağını ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşallah ortadan kalkacağını düşünüyorum" dedi.