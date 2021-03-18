Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu - Son Dakika

Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu

18.03.2021 23:02

Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu Kent merkezinde öğretmevi önüne kurulan çadırda, yaş nedeniyle riskli grupta yer alan vatandaşlar aşılanmaya başlandı Vali Erkaya Yırık: " 65 yaş ve üzeri tüm riskli gruplardan vatandaşlarımız buraya gelip burada 10-15...

Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu

Kent merkezinde öğretmevi önüne kurulan çadırda, yaş nedeniyle riskli grupta yer alan vatandaşlar aşılanmaya başlandı

Vali Erkaya Yırık: " 65 yaş ve üzeri tüm riskli gruplardan vatandaşlarımız buraya gelip burada 10-15 dakikalık süreç içerisinde aşılarını yaptırabilecekler"

ELAZIĞ - Elazığ' 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs (Covid-19) aşısı olması için meydana çadır kurularak hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı UMKE tarafından öğretmenevi önünde 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu. Kurulan çadırda aşı sırası gelip de randevu almayan veya çekindikleri için hastaneye gidemeyen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar korona virüs aşısı olmaya başladı. Vali Erkaya Yırık, aşı hizmeti vermeye başlayan çadırı ziyaret ederek, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'tan bilgi aldı.

Şehrin en işlek noktasında aşı çadırı kurularak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Korona virüsle mücadelede devletimiz ihtiyaç duyduğu virüs aşısını temin ederek, vatandaşlarımızın sağlığı için hizmetine sundu. Malumunuz bu aşılar tüm illerimize dağıtıldı, Elazığ'ımıza da aşılar geldi ve vatandaşlarımız aşılanmaya başlandı. 87 bin hedeften şu ana kadar 60 bin hedefin gerçekleştiğini söylemek gerekiyor. Arkadaşlarımız genel sağlık kuruluşlarımızda, hastanelerimizde bununla birlikte aile sağlık merkezlerimizde aşı hizmeti gerçekleştiriyor. Buna rağmen vatandaşımıza kolaylık olması açısından hemen çarşı içerisinde 65 yaş ve üzeri, aşı olması gereken vatandaşlarımızın burada dolaylıkla sağlık kuruluşuna gitmeden aşı olabilmesi için aşı noktası kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızı burada görevlendirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah, 65 yaş ve üzeri tüm riskli gruplardan vatandaşlarımız buraya gelip,10-15 dakikalık süreç içerisinde aşılarını yaptırabilecekler" dedi.

Korona virüs mücadelesinin devam ettiğini aktaran Vali Yırık, "Sarı tablodaki yerimiz devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, korona virüs halen bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü devam ettiriyor. Dolayısıyla, ilk günlerdeki gibi maske, mesafe ve hijyen konusundaki titizliğimizi aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Çünkü yaptığımız, yapabileceğimiz, ihmal edebileceğimiz bir küçük hata maalesef

ki daha kötü sonuçlara yol açabilecek durumda. Onun için bir olumsuzluk gelişmeden vatandaşlarımıza tekrar hatırlatma ihtiyacı hissettik" diye konuştu.

Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu
Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu
Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu
Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Koronavirüs, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elazığ'da vatandaşa aşı kolaylığı... 'Acil Müdahale Çadırı' kuruldu - Son Dakika


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