Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

09.11.2020 16:09

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda vatandaşlara 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Elazığ'da Valilik koordinasyonunda vatandaşlara 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında Elazığ Öğretmenevi önünde gelir getirici fidan dağıtımı yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, bu ay boyunca her gün ortalama 7 bin 700 fidan dikimi yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların talebi üzerine gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıttıklarını ifade eden Çetiner, "'Milli Ağaçlandırma Günü' münasebetiyle bu yıl ikincisini Valimizin himayelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla başlattık. Ay boyunca fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çetiner, vatandaşın talebi üzerine çam fidanlarının yanı sıra meyve veren fidanlar da dağıtmaya karar verdiklerini belirterek gelir getirici tür kapsamında ceviz ve badem fidanlarını ücretsiz dağıttıklarını aktardı.

Yıl sonuna kadar kademeli olarak toplam 223 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını anlatan Çetiner, "Bugün de şehrin en kalabalık noktasında ekibimizle yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturmak üzere ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Türkmen, fidan dikmenin güzel bir şey olduğunu belirterek bağ ve bahçesinin bulunmadığını, bu fidanları uygun yerlerde toprakla buluşturduğunu aktardı.

Daha önce 700 kavak ağacı diktiğini anlatan Türkmen, "Ağacı çok severim. Bunları da dikeceğim. Güzel bir etkinlik ve yoğun bir talep var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Valilik, Elazığ, Milli, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara gelir getirici 10 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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