Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elazığ'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Elazığ'da tarla sürüldüğü sırada yanan traktör kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Elazığ'da tarla sürüldüğü sırada yanan traktör kullanılamaz hale geldi.


Olay, Ağın İlçesinin Saraycık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahap Koçer'in tarlasını sürdüğü traktörde tesisat kısmından sıçrayan kıvılcımın mazot deposuna ulaşması sonucu yangın çıktı.Yangını söndürmeye çalışan Koçer, durumu ilçe belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü ancak traktör kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yanan traktör kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]