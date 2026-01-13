Elazığ'da Yangın Paniği

ELAZIĞ'da 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,