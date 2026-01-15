Elazığ\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 23 ADS 316 plakalı otomobil, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen direk park halinde bulunan aracın üstüne düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ