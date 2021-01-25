ELAZIĞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yazıkonak 'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erbaş katıldığı törende dua okudu.

Son Dakika › Güncel › Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Son Dakika

Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti