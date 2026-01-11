Elazığ Hentbol Takımı 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığ Hentbol Takımı 5'te 5 Yaptı

Elazığ Hentbol Takımı 5\'te 5 Yaptı
11.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Osmaniye'yi 44-34'le yenerek 2. Lig'de 5. galibiyetini aldı.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 5'te 5 yaptı.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, 2025-2026 sezonu Erkekler Hentbol 2. Lig B Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Samet Aybaba Spor Kulübü'nü konuk etti. Elazığ Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan müsabakada baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi, mücadeleden 44-34'lük net bir skorla galip ayrılarak ligde 5'te 5 yaptı ve zirve yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdü.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Transfer yapmadan, tamamen Elazığlı sporcularımızdan oluşan öz kaynak ve öz evlatlarımızla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu yönüyle takımımız sadece sportif bir başarıya değil, aynı zamanda örnek bir altyapı ve sürdürülebilir spor modeline de imza atıyor.

Hedefi bir üst lig olan takımımız, her hafta sahaya koyduğu mücadele ile şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimiz Turgay Aydıngöz ve Emrullah Şahin'i yürekten tebrik ediyor, sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Elazığ Gençlik Spor Kulübü olarak; gençlerimizi spora kazandıran, kötü alışkanlıklardan uzak tutan ve şehrimizin adını gururla temsil eden bu kıymetli kadroyla yolumuza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Samet Aybaba, Osmaniye, Gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Hentbol Takımı 5'te 5 Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:09:34. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ Hentbol Takımı 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.