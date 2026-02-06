Elazığ İhracatında Tarihi Artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ'da ocak ayında yapılan ihracatın geçen seneye göre 5 kat artarak 40 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı'nın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe ve çekim merkezlerinden biri olan Elazığ'ın tarım, ticaret ve sanayi alanında önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, kentte faaliyette olan 3 organize sanayi bölgesine (OSB) ilave olarak 2 OSB'nin daha kurulacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Elazığ'ın sanayide, tarımda ve ticarette güçlü adımlar attığını ifade ederek, "Elazığ'da ocak ayında yapılan ihracat geçen seneye göre tam 5 kat arttı, 40 milyon dolara yükseldi. Bu çarpıcı ihracat potansiyeli ile Elazığ, tüm bölgenin ihracat lideri oldu." ifadelerini kullandı.

Marka şehirlerin ortak özelliğinin kamu, yerel yönetimler ve reel sektörün birlikte hareket etmesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu işbirliği sayesinde Elazığ'da organize tarım bölgesinin kurulduğunu belirtti.

Kentteki birlikteliğin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Odalarımız bölgenin 6. bölge teşvik kapsamına girmesini sağlayarak yatırım, üretim ve istihdamda önemli bir başarıya imza attılar. Düzenlediği bu fuarla en azından yerel ürünlerine sahip çıkıyor. Ekonomik gücü de tek çatı altında sergiliyor. Elazığ'ımıza bu fuarı düzenleyerek, vizyon geliştirerek, üyelerimize yeni iş bağlantı kurma imkanları sağlanıyor. Zaten Elazığ'da hem odamız hem borsamız akredite... Dünyada birden beş yıldıza kadar odalara yıldız verilir. Bunu bütün dünyada olduğu gibi uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından verilir. Bugün Elazığ'daki oda ve borsanın vermiş olduğu hizmet tam 5 yıldızlı."

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Elazığ'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, kentte okul, lise ve öğrenci yurdu kazandırdıklarını, deprem sonrası süreçte de tüm oda ve borsalarla seferber olduklarını anlattı.

Elazığ-Malatya depremlerinin ardından bölgeye yardım malzemesi ulaştırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları aktardı:

"TOBB olarak Elazığ'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bir ve beraber olunca Allah da rahmet ve bereketini veriyor. Ortak akıl ve diyalogla aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yok. Birbirimizi fikrinden, inancından, etnik kökeninden, mezhebinden, dünya görüşünden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmezsek bizler kazanırız. Bu kapsamda huzur olsun ki ticaret artsın. Ticaret artarsa zenginlik de oraya gelir."

"Fuar, şehrin gücünü tek çatı altında buluşturuyor"

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan da düzenlenen fuarların kentin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Bu fuarla yatırımcı, girişimci ve tüketiciyi bir araya getirdiklerini kaydeden Alan, "Stant ücretlerinin yüzde 50'sini oda olarak bizlerin üstlendiği bu fuar ile şehrin üretimden pazarlamaya uzanan tüm ekonomik gücünü tek çatı altında buluşturmayı hedefledik ve çok şükür bunu başardık. Fuarda iş dünyasının birlik iradesi büyüme kararlılığı, Elazığ'ın kalkınma ve gelişme yolculuğunun inanmışlığı ve adanmışlığı, Türkiye Yüzyılı hedefine kilitlenmiş ve bu hedefe odaklanmış sektörlerimizin güçlü kararlılığı var."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve il protokolü stantları gezerek, bilgi aldı.

Fuarın açılışına, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kurum müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.???????

Fuar, 8 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.