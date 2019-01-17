Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Karakoçan, Güncel
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