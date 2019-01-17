Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.
Elazığ
'ın Karakoçan
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:59 Kaynak: İHA
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