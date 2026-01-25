Elazığ'ın Sanayi Planına Dahil Edilmemesi Eleştirildi - Son Dakika
Elazığ'ın Sanayi Planına Dahil Edilmemesi Eleştirildi

25.01.2026 17:50
CHP'li Erol, Elazığ'ın sanayi master planına alınmamasını eleştirerek, şehrin uygun bir yer olduğunu belirtti.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Alanları Master Planı'na Elazığ'ın dahil edilmemesine tepki göstererek, "Aslında en uygun yer Elazığ'dır" dedi.

Erol, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Alanları Master Planı ile ilgili olarak "Yatırım Alanları Projesi, Eleştiri ve Öneriler" konulu basın toplantısı düzenledi.

Erol, 2023 seçimlerinden sonra Elazığ'da birçok problemin çözümünde adım atılmadığını belirterek, "Yalnızca Çimento Fabrikasının kaldırılması ile ilgili bir süreç başladı. O süreç de uzun vadeli olacak. Onun dışında Elazığ'da yaşanan sorunlarla ilgili bir yol kat edemedik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Alanları Master Planı'na Elazığ'ın dahil edilmemesini eleştiren Erol, "Aslında en uygun yer Elazığ'dır. Trabzon'dan Şırnak'a geçmek yerine Trabzon'dan Erzincan üzeri, Elazığ'a geldiğiniz zaman lojistik olarak avantajı olur" diye konuştu.

Erol, şöyle devam etti:

"Önümüzde büyük bir fırsat var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu bir algı yönetimi değil, gündem oluşturmaktır. Ben bu ilin sorunlarını gündeme getirmeyeceksem, tarihi fırsatların değerlendirilmesine katkı vermeyeceksem, kimse kusura bakmasın, bakanlıkları ziyaret edip fotoğraf çekip sonuç alınmayan bir sürecin parçası değilim. Yeni Sanayi Yatırım Alanları projesi Türkiye açısından çok önemli bir konudur. Elazığ için tarihi bir fırsat. Ekonomisinin, sanayisinin canlanması, üretim değerlerinin harekete geçmesi, istihdam alanlarının yaratılması için. Elazığ'ın turizmini, tarımını, sanayisini konuşmak tek başına yeterli değil. Çözüm üretmemiz lazım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

